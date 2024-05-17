Наконец-то холод отступит: синоптик сообщила, когда в Украине потеплеет

Со вчера, 16 мая, в Украине стало теплеть. Сегодня, 17 мая, выше не только дневная температура воздуха, но и ночная.

Об этом в комментарии "NV" рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха

В пятницу, 17 мая, ночью столбики термометров покажут +4-9°, а 18-го – до +12°. Дневная температура в течение пятницы-субботы приблизится к +20°. По словам Птухи, такие показатели будут сохраняться в дальнейшем примерно на этом же уровне.

"Есть тенденция к стремительному повышению температуры. Не будет какой-то летней жары, но уже ожидаем, что таких низких температур не произойдет", — подчеркнула она.

В столице и области сегодня днем воздух прогреется до +16°. В столице без осадков. Завтра, 18 мая, ночная температура в городе достигнет +11°, дневная – 18° тепла.

"Пока сильно не раздеваемся, но в конце недели, все же, будет немного теплее", — подчеркнула Птуха.

Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. В столице второй месяц весны стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

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