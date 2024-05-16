Мощная магнитная буря в мае еще покажет последствия: ученые бьют тревогу

Магнитная буря приведет к росту количества тропических штормов в текущем году.

Мощная магнитная буря, обрушившаяся на Землю на прошлой неделе, может запустить волну ураганов.

Об этом пишет DailyMail.

Команда ученых изучила активность тропических циклонов за последние 5500 лет. Они нашли 11 периодов, когда штормов на Земле становилось больше на 40%.

Исследователи выяснили, что подобные периоды времени совпадали с 11-летними циклами активности Солнца. Теория состоит в том, что сильные вспышки на Солнце отправляют на Землю больше энергии, нагревающей океаны и подпитывающей тропические штормы.

По словам ведущего автора исследования Ян Ван из Университета штата Флорида, сложно точно предсказать, приведет ли недавний шторм на Солнце к росту числа тропических штормов в этом году.

Солнечная активность или общее солнечное излучение (TSI) измерялось в исследовании посредством углерода в годовых кольцах. Дело в том, что когда солнечная активность слабеет, то в атмосфере Земли увеличивает содержание углерода-14. Такие изменения можно увидеть в годовых кольцах деревьев, поглощающих углерод из воздуха.

"Наши результаты показывают, что сочетание высокой солнечной радиации и других факторов, в том числе усиление течения Эль-Ниньо, более высоких температур поверхности моря в Мексиканском заливе и положительных фаз Атлантического многодесятилетнего колебания создает благоприятные условия для формирования тропических циклонов", — пояснили ученые.

Напомним, Землю накрыла самая большая за 20 лет геомагнитная буря. В ночь на 11 мая ее K-индекс был максимальной отметки — 9. Из-за серии солнечных вспышек, которые стали причиной мощных магнитных бурь, в Украине заметили полярное сияние.

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