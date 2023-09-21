На Солнце произошел взрыв: к Земле летит поток плазмы

По-настоящему неприятный "подарок" приготовило Солнце для нашей планеты.
В одном из активных регионов Солнца произошла мощная вспышка, часть излучения от которой может достичь Земли.
Об этом пишет The Watchers.
Как сообщается, мощная солнечная вспышка класса M8,2 вспыхнула в 14:19 UTC 20 сентября 2023 года. Событие закончилось в 14:25 UTC (17:25 по Киеву).
По данным издания, зарегистрировано радиоизлучение типа II с расчетной скоростью 1054 км/с. Как сообщается, выбросы такого типа обычно указывают на то, что был выброс корональной массы.
Столкновение с магнитным полем Земли, которое и защищает нашу планету от слишком опасных ударных выбросов из Солнца, приведет к появлению не очень сильной геомагнитной бури.
Такая буря может повлечь за собой кратковременное отключение связи на планете, а также может привести к выходу из строя энергосистем. Еще одним следствием того, что солнечная плазма врежется в магнитосферу Земли станет появление ярких полярных сияний гораздо южнее их обычного появления.
По словам ученых, сближение Земли и Солнца и появление вспышки на звезде с выбросом плазмы является абсолютной случайностью и не является закономерным событием.
Справка:
Корональные выбросы массы, приводящие к появлению геомагнитных бурь на Земле, возникают в особых регионах на Солнце, называемых солнечными пятнами. Когда линии магнитного поля на поверхности Солнца становятся слишком запутанными и внезапно разрываются, происходит вспышка, но она не всегда сопровождается, как в этом случае, выбросами плазмы. Если солнечное пятно направлено в сторону нашей планеты, то поток плазмы, летящей через космос с огромной скоростью, врезается в наше магнитное поле.
В последние месяцы на Солнце происходит очень много вспышек с корональными выбросами массы и это происходит не просто так. Дело в том, что на Солнце существует 11-летний цикл его активности с периодами затишья и максимального подъема. Последний называется солнечным максимумом, и наша звезда постепенно к нему приближается.
Согласно прогнозам ученых, пик солнечной активности наступит в июле 2025 года, а до этого на нашей звезде все чаще будут проходить извержения, которые будут вызывать геомагнитные бури разной мощности.
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