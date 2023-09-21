На Сонці стався вибух: до Землі летить потік плазми

В одному з активних регіонів Сонця стався потужний спалах, частина випромінювання від якого може досягти Землі.

Про це пише The Watchers.

Як повідомляється, потужний сонячний спалах класу M8,2 спалахнув о 14:19 UTC 20 вересня 2023 року. Подія закінчилася о 14:25 UTC (17:25 за Києвом).

За даними видання, зареєстровано радіовипромінювання типу II з розрахунковою швидкістю 1054 км/с. Як повідомляється, викиди такого типу зазвичай вказують на те, що був викид корональний маси.

Зіткнення з магнітним полем Землі, яке якраз і захищає нашу планету від надто небезпечних ударних викидів із Сонця, призведе до появи не дуже сильної геомагнітної бурі.

Така буря може спричинити короткочасне відключення зв'язку на планеті, а також може призвести до виходу з ладу енергосистем. Ще одним наслідком того, що сонячна плазма вріжеться в магнітосферу Землі стане поява яскравих полярних сяйв набагато південніше їх звичайної появи.

За словами вчених, зближення Землі та Сонця та поява спалаху на зірці з викидом плазми є абсолютною випадковістю і не є закономірною подією.

Довідка:

Корональні викиди маси, що призводять до появи геомагнітних бур на Землі, виникають в особливих регіонах на Сонці, які називаються сонячними плямами. Коли лінії магнітного поля на поверхні Сонця стають надто заплутаними і раптово розриваються, відбувається спалах, але він не завжди супроводжується, як у цьому випадку, викидами плазми. Якщо сонячна пляма спрямована у бік нашої планети, то потік плазми, що летить крізь космос із величезною швидкістю, врізається у наше магнітне поле.

В останні місяці на Сонці відбувається дуже багато спалахів із корональними викидами маси, і це відбувається не просто так. Річ у тім, що на Сонце існує 11-річний цикл його активності з періодами затишшя і максимального підйому. Останній називається сонячним максимумом і наша зірка поступово до нього наближається.

Згідно з прогнозами вчених, пік сонячної активності настане в липні 2025 року, а до цього на нашій зірці все частіше відбуватимуться виверження, які викликатимуть геомагнітні бурі різної потужності.

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