Магнитные бури: врач рассказал, как перестать страдать от метеозависимости

Магнитные бури часто мешают жить метеозависимым людям. Но если внести в свою жизнь определенные изменения, их негативное влияние на организм можно снизить. Как это сделать читайте на ТСН.ua.

Как рассказал врач-невролог и рефлексотерапевт Виктор Мацишин, в интервью для OBOZREVATEL магнитные бури делают нервную систему человека более чувствительной. Но существует три основных способа улучшить свое самочувствие.

Старайтесь отдохнуть

По словам Виктора Мацишина, в такие дни лучше ложиться спать не позже 22.00 и просыпаться в 6.00-7.00 утра. Также отлично подходит медитации и другие способы восстановления организма.

Магнитные бури и физическая активность

Физическая активность должна быть адекватной и дозированной. Врач советует начинать свой день с 10-минутной зарядки. Не забудьте добавить в свой недельный график 1-2 занятия спортом. А вот в дни, когда магнитные бури слишком активны, лучше "выкладываться" всего на 50% своих возможностей. Такая нагрузка считается наиболее адекватной. Также медик рекомендует не забывать о прогулках на свежем воздухе и спортивной ходьбе.

Правильное питание

Медик уточняет, что оно должно быть полностью сбалансированным. Рекомендуется организовывать обед между 12.00 и 14.00. В это время можно съесть самую калорийную еду за весь день. Если вы не чувствуете голод, тогда завтрак и ужин можно пропустить. А вот на ночь лучше не переедать. Если следовать этим трем основным правилам, тогда магнитные бури не будут приносить негативных воздействий на организм, а качество жизни значительно улучшится.