"Добрая воля закончилась": российские пропагандисты цинично высказались в отношении украинских военнопленных

Пропагандисты заявляют, что сейчас обменивать пленных не будут.

Российские пропагандисты в эфирах прямо заявляют, что украинских военнопленных они готовы убивать и сдаваться в плен нет смысла.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

“Русский военкор Стешин назвал украинских сдающихся в плен украинских военных “смертниками” и намекнул, что сдаваться в плен нет смысла, потому что все равно убьют. Государственная пропаганда РФ открыто признается в военных преступлениях”, — подчеркнул Денис Казанский.

Стешин также в эфире сказал, что сейчас обменивать пленных не будут.

"Все игры в добрую волю – закончились", — сказал российский военный преступник.

Напомним, что Силы специальных операций ВСУ совместно с бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады уничтожили четырех и захватили в плен двух российских кафиров в Харьковской области.

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