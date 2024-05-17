Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 17 мая

В пятницу, 17 мая, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Осадков синоптики не ожидают, только на Закарпатье, Прикарпатье, Черниговщине, Сумщине и в восточных областях возможны небольшие дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+21℃, на востоке страны +13... +18℃; на высокогорье Карпат +7...+12℃.

В Киевской области и в столице прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области +16...+21℃, в Киеве около 20℃.

Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. В столице второй месяц весны стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

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