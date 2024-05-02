На Солнце произошла мощная вспышка: на Земле исчезла связь

Спутник NASA GOES-16 зафиксировал появление на Солнце в регионе концентрации солнечных пятен AR3654. Вспышка класса М9.53 появилась в 2:46 по Киеву 1 мая и извержение продолжалось в течение 12 минут. В результате этого события в Тихоокеанском регионе произошло отключение радиосвязи на 30 минут.

Об этом пишет Space.

Электромагнитное излучение, вырвавшееся из Солнца и достигшее Земли за примерно 10 минут, спровоцировало выключение радиосвязи в Тихоокеанском регионе примерно на 30 минут.

Кратковременные отключения радиосвязи не являются чем-то необычным, когда происходят мощные извержения на Солнце. Во время вспышек на Землю попадают потоки рентгеновских лучей и сильное ультрафиолетовое излучение. Этот свет, летящий со скоростью света, достигая нашей планеты ионизирует верхнюю часть атмосферы.

Ранее ученые сообщили, что Солнце находится на пороге своей активной фазы. – солнечного максимума. Об этом свидетельствует снимок, сделанный астрофотографом.

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