На Солнце произошло редкое явление: что оно предвещает

Солнце находится на пороге своей активной фазы — солнечного максимума. Об этом свидетельствует снимок, сделанный астрофотографом.

Об этом пишет LiveScience.

Редкое явление произошло во время солнечной вспышки из пятна, расположенного вблизи южного полюса Солнца. В космос был выброшен гигантский столб газа или плазмы, возвышавшийся над поверхностью звезды на 15 тысяч км. После этого плазма оторвалась от поверхности и улетела в космос в виде коронального выброса массы (КВМ).

Уникальность этого взрыва в том, что он произошел в очень необычном месте — на Южном полюсе Солнца. Большинство взрывов в солнечных пятнах происходит на экваторе звезды или вокруг него — вблизи магнитных полюсов, именно там магнитное поле самое сильное.

Ранее ученые заметили, что на Солнце появились загадочные петли после мощнейшей вспышки.

Также ученые заявили, что постепенное удаление планеты от Солнца повлияет в дальнейшем на климат на Земле. Это связано с тем, что количество солнечного света будет постепенно снижаться. В частности, астроном Брайан ДиДжорджио из Калифорнийского университета в Санта-Круз считает, что среднее расстояние от Земли до Солнца постепенно увеличивается. Солнце же медленно теряет свою массу, а также со взаимным гравитационным влиянием двух космических тел друг на друга.

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