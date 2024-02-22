На Сонці сталося рідкісне явище: що воно віщує

Сонце перебуває на порозі своєї найактивнішої фази — сонячного максимуму. Про це свідчить знімок, який зробив астрофотограф.

Про це пише LiveScience.

Рідкісне явище сталося під час сонячного спалаху з плями, яка розташовується поблизу південного полюса Сонця. У космос було викинуто гігантський стовп газу або плазми, який височів над поверхнею зірки на 15 тисяч км. Після цього плазма відірвалася від поверхні і полетіла в космос у вигляді коронального викиду маси (КВМ).

Унікальність цього вибуху полягає в тому, що він стався в дуже незвичайному місці — на Південному полюсі Сонця. Більшість вибухів у сонячних плямах відбувається на екваторі зірки або навколо нього — поблизу магнітних полюсів, саме там магнітне поле найсильніше.

Раніше вчені помітили, що на Сонці з'явилися загадкові петлі після дуже потужного спалаху.

Також вчені заявили, що поступове віддалення планети від Сонця вплине надалі на клімат на Землі. Це пов'язано з тим, що кількість сонячного світла поступово знижуватиметься. Зокрема, астроном Браян ДіДжорджіо з Каліфорнійського університету в Санта-Круз вважає, що середня відстань від Землі до Сонця поступово збільшується. А Сонце повільно втрачає свою масу, і навіть зі взаємним гравітаційним упливом двох космічних тіл одне на одного.

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