На Сонці після спалаху з'явилися загадкові петлі

Вчені ще не мають точної відповіді, що це таке.

Кілька гігантських петель із плазми вирвалися в космос із поверхні Сонця після дуже потужного сонячного спалаху.

Про це пише Space.

Після спалаху класу М6.8 залишилися ледве видимі петлі з плазми, які залишилися в тому ж місці, де в космос вирвався корональний викид маси. Дослідники досі точно не знають, як вони формуються, адже вся плазма повинна була полетіти в космос.

Ці протуберанці називаються петлями, що з'являються після спалахів (PFL), і їх можна побачити тільки тоді, коли на Сонце дивляться за допомогою спеціального фільтра, який підсилює червоні довжини хвиль світла, що випускається воднем, відомим як H-альфа.

PFL виникають тільки після появи сонячних спалахів класу М і Х. Їхня висота може сягати 50 тисяч км, але точно невідомо, який розмір мали петлі, що виникли тиждень тому.

Раніше вчені заявили, що поступове віддалення планети від Сонця вплине надалі на клімат на Землі. Це пов'язано з тим, що кількість сонячного світла поступово знижуватиметься. Зокрема, астроном Браян ДіДжорджіо з Каліфорнійського університету в Санта-Круз вважає, що середня відстань від Землі до Сонця поступово збільшується. А Сонце повільно втрачає свою масу, і навіть зі взаємним гравітаційним упливом двох космічних тіл одне на одного.

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