На Солнце после вспышки появились загадочные петли

У ученых еще нет точного ответа, что это такое.

Несколько гигантских петель из плазмы вырвались в космос с Солнца после очень мощной солнечной вспышки.

Об этом пишет Space.

После вспышки класса М6.8 остались едва видимые петли из плазмы, оставшиеся в том же месте, где в космос вырвался корональный выброс массы. Исследователи до сих пор точно не знают, как они формируются, ведь вся плазма должна была улететь в космос.

Эти протуберанцы называются петлями, появляющимися после вспышек (PFL), и их можно увидеть только тогда, когда на Солнце смотрят с помощью специального фильтра, усиливающего красные длины волн света, испускаемого водородом, известным как H-альфа.

PFL возникают только после появления солнечных вспышек класса М и Х. Их высота может достигать 50 тысяч км, но точно неизвестно, какой размер имели возникшие неделю назад петли.

Ранее ученые заявили, что постепенное удаление планеты от Солнца повлияет в дальнейшем на климат на Земле. Это связано с тем, что количество солнечного света будет постепенно снижаться. В частности, астроном Брайан ДиДжорджио из Калифорнийского университета в Санта-Круз считает, что среднее расстояние от Земли до Солнца постепенно увеличивается. Солнце же медленно теряет свою массу, а также со взаимным гравитационным влиянием двух космических тел друг на друга.

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