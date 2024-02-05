Вчені з'ясували, що буде після смерті Сонця

Кінець настане тоді, коли в ядрі Сонця закінчиться водень, що спричинить крах центру.

Космічний телескоп Вебб побачив, що буде з нашою Сонячною системою після смерті зірки.

Про це пише Space.

Астрономи давно знали, що наша зірка помре, коли її внутрішнє паливо закінчиться. Але точна природа її передсмертної агонії була невідома навіть найбільш допитливим дослідникам. Тепер же міжнародна команда вчених з'ясувала деталі.

Через приблизно 5 млрд років у Сонця закінчиться паливо для підтримки термоядерного синтезу в його ядрі. У результаті зірка спочатку перетвориться на червоного гіганта, коли поглине Меркурій, Венеру, Землю і Марс, а потім викине зовнішні шари плазми в космос, унаслідок чого утвориться планетарна туманність. А в центрі туманності перебуватиме маленька мертва зірка білий карлик — це все, що залишиться від Сонця.

Вважається, що такі планети, як Юпітер і Сатурн, переживуть смерть Сонця і будуть обертатися далі навколо мертвої зірки.

Раніше вчені заявляли, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце чекає багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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