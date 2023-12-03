Эпический конец: ученые рассказали, как умрет Земля

Солнце может не оставить от Земли и живого места.

Солнце поглотит Землю при приближении к завершающему этапу своей жизни.

Об этом пишет Livescience.com.

У Земли вероятно есть еще 4,5 млрд лет до того, как Солнце превратится в красного гиганта и поглотит нашу планету. Красным гигантом становятся похожие на Солнце звезды, выходящие на финишную прямую своей жизни. Когда у нашей звезды окончится топливо для поддержания термоядерного синтеза в ядре, она начнет медленно умирать.

После окончания термоядерного синтеза ядро Солнца начнет сжиматься под действием гравитации, что приведет к повышению температуры звезды.

Это избыточное тепло будет причиной расширения наружных слоев Солнца, и оно значительно увеличится в размерах. Наша звезда станет столь огромной, что ее внешняя оболочка будет расположена примерно на уровне орбиты Земли, по которой планета вращается вокруг Солнца. Это означает, что в процессе превращения в красного гиганта наша звезда поглотит внутренние планеты Солнечной системы, считают ученые.

Существует высокая вероятность, что Земля не будет существовать еще 4,5 млрд лет и она, скорее всего, через несколько миллиардов лет станет совсем другой планетой.

Ученые считают, что уже через 1,3 млрд лет люди не смогут выжить на Земле из-за слишком высокой температуры на планете.

Ранее ученые заявляли, что наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, а недавнее исследование показало, что Солнце ждет много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

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