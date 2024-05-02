Наступление окупантов на Часов Яр: враг столкнулся с проблемой - офицер ВСУ

Российские захватчики во время наступления на Часов Яр Донецкой области столкнулись с проблемой, что им не удается взять город с флангов, поэтому они используют штурмы "в лоб".

Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины им. Роман Дашкевич Олег Калашников в эфире телемарафона.

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В то же время он подчеркнул, что противник имеет преимущество в воздухе, поэтому постоянно применяет управляемые авиационные бомбы против ВСУ и гражданских, которые еще остались в городе.

"Они (оккупанты - ред.) штурмуют непосредственно как пехотой, отдельными группами, это у них такая тактика уже более древняя, так и пытаются привлекать как танки, так и боевые бронированные машины", — рассказал он.

Напомним, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что сейчас главная задача врага – это взять Часов Яр, чтобы идти на Торец Донецкой области.

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