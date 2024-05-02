Россияне выселяют украинцев из трех населенных пунктов Херсона

Российская армия на временно оккупированных территориях Херсона занимается принудительным выселением украинцев.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По информации от местного подполья российская оккупационная администрация осуществляет принудительное выселение жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки. Оккупанты вывозят людей у отобранных в школах и автотранспортных предприятий автобусах. Население временно размещают в населенных пунктах юга Херсонской области и в Крыму. Помещения, куда их вывозят, переполнены и имеют неудовлетворительное состояние, чтобы продолжать агитировать их к переезду в Россию, а мужчин побуждают стать в ряды оккупационного войска", — отметили в ведомстве.

В ЦНС подчеркнули, что населению россияне запрещают забирать с собой какие-либо габаритные вещи, разрешающие только ручную кладь. Таким образом, оккупанты высвобождают дома и квартиры для размещения российских оккупантов, работников российских администраций и россиян, желающих переехать в определенные населенные пункты.

Напомним, оккупанты совершили очередную провокацию и обстреляли объекты критической инфраструктуры левобережья Херсонщины. В результате жители Каховки остались без света, воды и газа.

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