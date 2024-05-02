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В Смоленской области РФ беспилотник атаковал энергетическую инфраструктуру

В Смоленской области РФ беспилотник атаковал энергетическую инфраструктуру

На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы – заявили россияне / Фото: Pexels

Атака беспилотников на Россию продолжается.

В ночь на 2 мая 2024 года неизвестный БПЛА атаковал гражданскую энергетическую инфраструктуру в Смоленской области.

Об этом информируют очевидцы и власти.

Пострадавших вроде бы нет.

"На территории Рославльского района Смоленской области противник попытался причинить повреждение объекта гражданской энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы, сообщил губернатор Василий Анохин.

Ранее сообщалось об атаке беспилотниками в Краснодарском крае России.

Напомним, ранее россияне заявили, что беспилотник атаковал НПЗ в Рязани. Пострадавших нет. Также сообщалось о сбивании двух дронов в пригороде Воронежа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Горит Рязанский НПЗ! Дрон достиг цели!

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