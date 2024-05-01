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В Рязани беспилотник атаковал НПЗ: вспыхнул пожар

В Рязани беспилотник атаковал НПЗ: вспыхнул пожар

Россия продолжает страдать от неизвестных беспилотников / Фото: ТСН.ua

Неизвестные беспилотники устроили россиянам горячую ночь.

В ночь на 1 мая 2024 года Рязанский НПЗ атаковал дрон.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Ранее в России сообщалось, что беспилотник атаковал Рязанскую область.

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Павел Малков.

Тем временем в пригороде Воронежа были сбиты два беспилотника.

Но из-за падения обломков БПЛА вроде бы были выбиты стекла в строящемся доме. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Напомним, дроны СБУ поразили НПЗ в Смоленской области РФ – вспыхнувший мощный пожар.

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