В Рязани беспилотник атаковал НПЗ: вспыхнул пожар

Неизвестные беспилотники устроили россиянам горячую ночь.
В ночь на 1 мая 2024 года Рязанский НПЗ атаковал дрон.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Ранее в России сообщалось, что беспилотник атаковал Рязанскую область.
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Павел Малков.
Тем временем в пригороде Воронежа были сбиты два беспилотника.
Но из-за падения обломков БПЛА вроде бы были выбиты стекла в строящемся доме. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Напомним, дроны СБУ поразили НПЗ в Смоленской области РФ – вспыхнувший мощный пожар.
Читайте также ведущие новости дня: