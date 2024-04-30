1 мая — какой церковный праздник, что не стоит делать, чтобы позже не печалиться

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 1 мая, в православном календаре день памяти святого пророка Иеремии. Его жизнь и послания описаны в Книге Пророка Иеремии. Древнееврейский пророк Иеремия родился около 655 года до Рождества Христова в семье Хелкии священника в городе Анатот, недалеко от Иерусалима.

Господь призвал Иеремию к пророческому служению, когда ему было 15 лет. В начале он отказывался, но Бог всегда обещал быть с ним. С того времени Иеремия 23 года пророчествовал, обличая иудеев, которые забыли о Боге и поклонялись идолам. Иеремия пророчествовал у ворот города, у входа в храм, повсюду, где собирались люди. Он обличал безбожие, предсказывал несчастье и сокрушительную войну. Его пророчества записаны в книгах "Пророчества" и "Плач Иеремии".

Иеремия страдал от своих соотечественников, которые не верили ему, ругали его и даже пытались убить. Он был верным посланником Божьим, несущим тяжелое сообщение. Иеремия был предан своему призванию, откровенно выполнял повеления Божии и отстаивал правду, несмотря на препятствия и враждебность людей вокруг. Его жизнь и пророчества оставили глубокий след в духовной истории человечества.

Приметы 1 мая

Народные приметы 1 мая / Фото: Unsplash

Летает много бабочек — к жарким дням.

Холодная и ветреная погода — к морозной зиме.

Громко квачат лягушки — в ближайшее время дождя не будет.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не унывать, ведь верили, что тогда печали надолго "придут" в жизнь. Услышать вечером лай собак — к плохим новостям. А также запрещалось давать взаймы как деньги, так и вещи, их точно не вернут.

Что можно делать завтра

Крестьяне обязательно молились святому, чтобы подарил большой урожай фруктов и овощей. Затем шли работать на поле, прежде поклонившись на земельном участке на три стороны света, кроме севера.

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