У врага начались "сакральные даты": в результате атаки врага в Одессе пострадали жилые дома

Враг продолжает обстреливать Одессу.
В результате ночной атаки на Одессу врага пострадали жилые дома.
Об этом сообщает глава Одессы Геннадий Труханов в сообщении в социальных сетях.
Выбиты окна и двери.
Утром на месте приступит к работе оперативный штаб районной администрации.
"Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Прошу максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья". я", — призвал Труханов.
Напомним, что в результате вражеской атаки на Одессу погибли три человека, еще трое ранены.
Добавим, что армия РФ 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе. После взрыва загорелось здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера".
По состоянию на утро 30 апреля известно о пяти жертвах и десятках пострадавших. В СМИ писали, что среди раненых был экснардеп Сергей Кивалов.