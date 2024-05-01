У врага начались "сакральные даты": в результате атаки врага в Одессе пострадали жилые дома

В результате ночной атаки на Одессу врага пострадали жилые дома.

Об этом сообщает глава Одессы Геннадий Труханов в сообщении в социальных сетях.

Выбиты окна и двери.

Утром на месте приступит к работе оперативный штаб районной администрации.

"Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Прошу максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья". я", — призвал Труханов.

Напомним, что в результате вражеской атаки на Одессу погибли три человека, еще трое ранены.

Добавим, что армия РФ 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе. После взрыва загорелось здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера".

По состоянию на утро 30 апреля известно о пяти жертвах и десятках пострадавших. В СМИ писали, что среди раненых был экснардеп Сергей Кивалов.

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