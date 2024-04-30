Одесса снова под российским ударом: в городе раздаются взрывы – первые детали

Поздним вечером 30 апреля российские оккупанты снова атаковали Одессу. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:42

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения с юга.

"Одесса – срочно в укрытие!" — говорилось в объявлении военных в 23:28.

По информации мониторинговых чатов, предварительно враг снова применил ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью.

Тем временем в соцсетях пишут, что над Одессой виден дым.

Дым над Одессой в ночь на 1 мая. / Фото: Думская

По состоянию на 23.46 сообщалось о повторных взрывах в Одессе.

Напомним, армия РФ 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе. После взрыва загорелось здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера".

По состоянию на утро 30 апреля известно о пяти жертвах и десятках пострадавших. В СМИ писали, что среди раненых был экс-нардеп Сергей Кивалов.

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