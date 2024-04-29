Бавария – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого поединка между мюнхенским и мадридским грандами.

Во вторник, 30 апреля, мюнхенская "Бавария" примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между "Реалом" и "Баварией" запланирован на среду, 8 мая, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Отметим, что в другой полуфинальной паре дортмундская "Боруссия" встретится с ПСЖ.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Бавария" – "Реал" Мадрид.