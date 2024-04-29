Баварія – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого поєдинку між мюнхенським і мадридським грандами.

У вівторок, 30 квітня, мюнхенська "Баварія" прийме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь між "Реалом" і "Баварією" заплановано на середу, 8 травня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Зазначимо, що в іншій півфінальній парі дортмундська "Боруссія" зустрінеться з ПСЖ.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Баварія" – "Реал" Мадрид.