Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Associated Press

Поєдинки будуть зіграні 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.

У вівторок, 30 квітня, розпочнеться півфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Боротьбу в найпрестижнішому євротурнірі продовжують чотири клуби: два з Німеччини – мюнхенська "Баварія" та дортмундська "Боруссія", по одному з Франції та Іспанії – ПСЖ і мадридський "Реал" відповідно.

У півфіналах дортмундська "Боруссія" позмагається з ПСЖ, а мадридський "Реал" зустрінеться з "Баварією".

Перші матчі 1/2 фіналу відбудуться 30 квітня та 1 травня. Поєдинки-відповіді заплановано на 7 та 8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
Плейоф. 1/2 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
 ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 30 квітня
22:00 Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД _:_
Середа, 1 травня
 22:00 Боруссія Дортмунд БОРУССІЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Вівторок, 7 травня
22:00 Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ Боруссія Дортмунд БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_
Середа, 8 травня
22:00  Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД Емблема ФК «Баварія» БАВАРІЯ _:_

Читайте також:

Помер колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко

Десятий титул за останні 12 років: ПСЖ достроково став чемпіоном Франції

УПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Наступна публікація