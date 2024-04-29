Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Поєдинки будуть зіграні 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.

У вівторок, 30 квітня, розпочнеться півфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Боротьбу в найпрестижнішому євротурнірі продовжують чотири клуби: два з Німеччини – мюнхенська "Баварія" та дортмундська "Боруссія", по одному з Франції та Іспанії – ПСЖ і мадридський "Реал" відповідно.

У півфіналах дортмундська "Боруссія" позмагається з ПСЖ, а мадридський "Реал" зустрінеться з "Баварією".

Перші матчі 1/2 фіналу відбудуться 30 квітня та 1 травня. Поєдинки-відповіді заплановано на 7 та 8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24 Плейоф. 1/2 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Вівторок, 30 квітня 22:00 БАВАРІЯ РЕАЛ МАДРИД _:_ Середа, 1 травня 22:00 БОРУССІЯ ДОРТМУНД ПСЖ _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Вівторок, 7 травня 22:00 ПСЖ БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_ Середа, 8 травня 22:00 РЕАЛ МАДРИД БАВАРІЯ _:_

Читайте також:

Помер колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко

Десятий титул за останні 12 років: ПСЖ достроково став чемпіоном Франції

УПЛ: розклад і результати матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця