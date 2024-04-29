Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Поєдинки будуть зіграні 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.
У вівторок, 30 квітня, розпочнеться півфінальна стадія Ліги чемпіонів сезону-2023/24.
Боротьбу в найпрестижнішому євротурнірі продовжують чотири клуби: два з Німеччини – мюнхенська "Баварія" та дортмундська "Боруссія", по одному з Франції та Іспанії – ПСЖ і мадридський "Реал" відповідно.
У півфіналах дортмундська "Боруссія" позмагається з ПСЖ, а мадридський "Реал" зустрінеться з "Баварією".
Перші матчі 1/2 фіналу відбудуться 30 квітня та 1 травня. Поєдинки-відповіді заплановано на 7 та 8 травня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2023/24
|Плейоф. 1/2 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Вівторок, 30 квітня
|22:00
|БАВАРІЯ
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|Середа, 1 травня
|22:00
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|ПСЖ
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Вівторок, 7 травня
|22:00
|ПСЖ
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|Середа, 8 травня
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|БАВАРІЯ
|_:_
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