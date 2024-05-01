Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

За вихід до фіналу "Астон Вілла" зіграє проти "Олімпіакоса", а "Фіорентина" позмагається з "Брюгге".

2 та 8-9 травня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Боротьбу за перемогу в третьому за престижністю єврокубку продовжують вести "Фіорентина" (Італія), "Астон Вілла" (Англія), "Брюгге" (Бельгія) та "Олімпіакос" (Греція).

У півфіналах "Астон Вілла" зійдеться з "Олімпіакосом", а "Фіорентина" поміряється силами з "Брюгге".

Перші матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановано на 2 травня, поєдинки у відповідь будуть зіграні 8-9 травня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24 Плейоф. 1/2 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 2 травня 22:00 АСТОН ВІЛЛА ОЛІМПІАКОС _:_ 22:00 ФІОРЕНТИНА БРЮГГЕ _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Середа, 8 травня 19:45 БРЮГГЕ ФІОРЕНТИНА _:_ Четвер, 9 травня 22:00 ОЛІМПІАКОС АСТОН ВІЛЛА _:_

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