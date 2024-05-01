Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Трофей Ліги конференцій / Фото: Associated Press

За вихід до фіналу "Астон Вілла" зіграє проти "Олімпіакоса", а "Фіорентина" позмагається з "Брюгге".

2 та 8-9 травня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Боротьбу за перемогу в третьому за престижністю єврокубку продовжують вести "Фіорентина" (Італія), "Астон Вілла" (Англія), "Брюгге" (Бельгія) та "Олімпіакос" (Греція).

У півфіналах "Астон Вілла" зійдеться з "Олімпіакосом", а "Фіорентина" поміряється силами з "Брюгге".

Перші матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановано на 2 травня, поєдинки у відповідь будуть зіграні 8-9 травня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Плейоф. 1/2 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 2 травня
22:00   АСТОН ВІЛЛА   ОЛІМПІАКОС _:_
22:00   ФІОРЕНТИНА   БРЮГГЕ _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Середа, 8 травня
19:45   БРЮГГЕ   ФІОРЕНТИНА _:_
Четвер, 9 травня
22:00   ОЛІМПІАКОС   АСТОН ВІЛЛА _:_

Читайте також:

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

"Реал" з Луніним зіграв унічию проти "Баварії" в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

Повʼязані теми:

Наступна публікація