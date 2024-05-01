Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

За вихід до фіналу "Астон Вілла" зіграє проти "Олімпіакоса", а "Фіорентина" позмагається з "Брюгге".
2 та 8-9 травня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.
Боротьбу за перемогу в третьому за престижністю єврокубку продовжують вести "Фіорентина" (Італія), "Астон Вілла" (Англія), "Брюгге" (Бельгія) та "Олімпіакос" (Греція).
У півфіналах "Астон Вілла" зійдеться з "Олімпіакосом", а "Фіорентина" поміряється силами з "Брюгге".
Перші матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановано на 2 травня, поєдинки у відповідь будуть зіграні 8-9 травня.
Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
|Плейоф. 1/2 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 2 травня
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|22:00
|ФІОРЕНТИНА
|БРЮГГЕ
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Середа, 8 травня
|19:45
|БРЮГГЕ
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|Четвер, 9 травня
|22:00
|ОЛІМПІАКОС
|АСТОН ВІЛЛА
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