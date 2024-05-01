Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/2 финала

За выход в финал "Астон Вилла" сыграет против "Олимпиакоса", а "Фиорентина" сразится с "Брюгге".
2 и 8-9 мая состоятся матчи 1/2 финала Лиги конференций сезона-2023/24.
Борьбу за победу в третьем по престижности еврокубке продолжают вести "Фиорентина" (Италия), "Астон Вилла" (Англия), "Брюгге" (Бельгия) и "Олимпиакос" (Греция).
В полуфиналах "Астон Вилла" сойдется с "Олимпиакосом", а "Фиорентина" померяется силами с "Брюгге".
Первые матчи 1/2 финала Лиги конференций запланированы на 2 мая, ответные поединки будут сыграны 8-9 мая.
Финал Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
|Плей-офф. 1/2 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 2 мая
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|22:00
|ФИОРЕНТИНА
|БРЮГГЕ
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Среда, 8 мая
|19:45
|БРЮГГЕ
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|Четверг, 9 мая
|22:00
|ОЛИМПИАКОС
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
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