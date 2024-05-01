Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/2 финала

За выход в финал "Астон Вилла" сыграет против "Олимпиакоса", а "Фиорентина" сразится с "Брюгге".

2 и 8-9 мая состоятся матчи 1/2 финала Лиги конференций сезона-2023/24.

Борьбу за победу в третьем по престижности еврокубке продолжают вести "Фиорентина" (Италия), "Астон Вилла" (Англия), "Брюгге" (Бельгия) и "Олимпиакос" (Греция).

В полуфиналах "Астон Вилла" сойдется с "Олимпиакосом", а "Фиорентина" померяется силами с "Брюгге".

Первые матчи 1/2 финала Лиги конференций запланированы на 2 мая, ответные поединки будут сыграны 8-9 мая.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24 Плей-офф. 1/2 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 2 мая 22:00 АСТОН ВИЛЛА ОЛИМПИАКОС _:_ 22:00 ФИОРЕНТИНА БРЮГГЕ _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Среда, 8 мая 19:45 БРЮГГЕ ФИОРЕНТИНА _:_ Четверг, 9 мая 22:00 ОЛИМПИАКОС АСТОН ВИЛЛА _:_

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