"Аталанта" разгромила "Марсель" и вышла в финал Лиги Европы (видео)

"Аталанта" на своем поле разбила "Марсель" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Поединок в Бергамо закончился со счетом 3:0 .

На 30-й минуте хозяев вывел вперед Адемола Лукмана. Во втором тайме представитель Серии А еще дважды отличился в воротах французского клуба: на 52-й минуте забил Маттео Руджери, а в компенсированное время окончательный счет установил Эль-Билаль Туре.

В первом поединке, который состоялся неделю назад во Франции, "Марсель" и "Аталанта" не определили победителя (1:1). Так что по сумме двух встреч (4:1) в финал вышел итальянский клуб.

Обзор матча "Аталанта" – "Марсель"

Будет добавлен в скором времени.

В финале турнира "Аталанта" сыграет с леверкузеньким "Байером", который в полуфинале прошел итальянскую "Рому" (2:0, 2:2).

Финал Лиги Европы между "Аталантой" и "Байером" состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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