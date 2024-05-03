"Марсель" и "Аталанта" не определили победителя в первом полуфинальном матче Лиги Европы (видео)

Французский и итальянский клубы сохранили паритет перед ответной игрой.

"Марсель" дома сыграл вничью с "Аталантой" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Поединок на стадионе "Велодром" в Марселе закончился со счетом 1:1 .

Гости вышли вперед уже на 11-й минуте встречи, когда Джанлука Скамакка пробил в угол после передачи Тена Копмайнерса.

Достаточно быстро "провансальцы" отыгрались. На 20-й минуте Шансель Мбемба ударом из зоны перед штрафной попал в штангу, от которой мяч залетел в ворота. Больше команды голов не забивали.

Обзор матча "Марсель" – "Аталанта"

Ответный матч между "Аталантой" и "Марселем" состоится через неделю, 9 мая, в Бергамо.

В другой полуфинальной паре Лиги Европы сильнейшего определяют "Рома" и "Байер". В первом матче леверкузенский клуб на выезде обыграл римлян (2:0).

Напомним, финал Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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