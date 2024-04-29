Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Поединки будут сыграны 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.
Во вторник, 30 апреля, начнется полуфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Борьбу в самом престижном евротурнире продолжают четыре клуба: два из Германии – мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия", по одному из Франции и Испании – ПСЖ и мадридский "Реал" соответственно.
В полуфиналах дортмундская "Боруссия" сразится с ПСЖ, а мадридский "Реал" встретится с "Баварией".
Первые матчи 1/2 финала состоятся 30 апреля и 1 мая. Ответные поединки запланированы на 7 и 8 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
|Плей-офф. 1/2 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 30 апреля
|22:00
|БАВАРИЯ
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|Среда, 1 мая
|22:00
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|ПСЖ
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 7 мая
|22:00
|ПСЖ
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|Среда, 8 мая
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|БАВАРИЯ
|_:_
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