Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Поединки будут сыграны 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.

Во вторник, 30 апреля, начнется полуфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Борьбу в самом престижном евротурнире продолжают четыре клуба: два из Германии – мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия", по одному из Франции и Испании – ПСЖ и мадридский "Реал" соответственно.

В полуфиналах дортмундская "Боруссия" сразится с ПСЖ, а мадридский "Реал" встретится с "Баварией".

Первые матчи 1/2 финала состоятся 30 апреля и 1 мая. Ответные поединки запланированы на 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24 Плей-офф. 1/2 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Вторник, 30 апреля 22:00 БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД _:_ Среда, 1 мая 22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД ПСЖ _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Вторник, 7 мая 22:00 ПСЖ БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ Среда, 8 мая 22:00 РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ _:_

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