Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Associated Press

Поединки будут сыграны 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.

Во вторник, 30 апреля, начнется полуфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Борьбу в самом престижном евротурнире продолжают четыре клуба: два из Германии – мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия", по одному из Франции и Испании – ПСЖ и мадридский "Реал" соответственно.

В полуфиналах дортмундская "Боруссия" сразится с ПСЖ, а мадридский "Реал" встретится с "Баварией".

Первые матчи 1/2 финала состоятся 30 апреля и 1 мая. Ответные поединки запланированы на 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Плей-офф. 1/2 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 30 апреля
22:00 Эмблема ФК «Бавария» БАВАРИЯ Эмблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД _:_
Среда, 1 мая
22:00 Боруссия Дортмунд БОРУССИЯ ДОРТМУНД Эмблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Вторник, 7 мая
22:00 Эмблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ Боруссия Дортмунд БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_
Среда, 8 мая
22:00  Эмблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД Эмблема ФК «Бавария» БАВАРИЯ _:_

Читайте также:

Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Десятый титул за последние 12 лет: ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции

УПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Лига чемпионов УЕФА
Следующая публикация