В Пентагоне сообщили, когда Украина почувствует американскую помощь на поле боя

Потребуется время, чтобы ВСУ получили некоторые из выделенных США возможностей.

Для того чтобы эффект от американской помощи Украине ощущался на поле боя, нужно еще некоторое время. Пока не все выделенные средства попали на передовую бойцам, сдерживающим российскую агрессию.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время своего выступления в Сенате, передает "Голос Америки".

По словам главы Пентагона, он еженедельно разговаривает с украинским коллегой Рустемом Умеровым, держа на контроле важнейшие потребности Сил обороны Украины.

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"Мы ставим в приоритет такие критически важные вещи как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы", — сказал Остин.

Он подчеркнул, что, ожидая одобрения финансирования помощи Украине в размере почти 61 млрд долларов, Пентагон подготовился к тому, чтобы "скоро доставить эти вещи и поддержать Украину". Однако все еще нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.

"Трудно вернуть время, но я считаю, без этой помощи Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян", — сказал Остин.

Кто помогает России

Министр обороны США отметил, что Россия смогла "встать на ноги" после потерь, которые она понесла от Вооруженных сил Украины, благодаря помощи от Ирана и Северной Кореи. Эти страны предоставили российским агрессорам беспилотники, ракеты и боеприпасы.

Кроме того, по словам Остина, Китай помог России наладить свою военную промышленность.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко сообщил, что часть оружия от США уже прибыла в Украину, другая сейчас находится в пути.

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