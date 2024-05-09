Определились финалисты Лиги чемпионов: когда главный матч за трофей

Определились оба финалиста Лиги чемпионов сезона-2023/24.

В решающий матч самого престижного клубного турнира Европы пробились дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал".

В полуфинале "шмели" дважды обыграли ПСЖ (1:0, 1:0), а "сливочные" прошли "Баварию" (2:2, 2:1).

Финал Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Реалом" состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Боруссия" в третий раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. В 1997 году дортмундцы на "Олимпиаштадионе" в Мюнхене победили "Ювентус" (3:1), а в 2013-м на "Уэмбли" в Лондоне уступили "Баварии" (1:2).

Для "Реала" это будет 18-й финал Лиги чемпионов в истории. Мадридцы выиграли 14 из 17 решающих матчей (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022), что является абсолютным рекордом турнира. Лишь в трех финалах "сливочные" потерпели поражение (1962, 1964, 1981).

Напомним, в прошлом году Лигу чемпионов впервые в истории выиграл "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы в финале на Олимпийском стадионе в Стамбуле победила миланский "Интер" (1:0).

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