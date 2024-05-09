История с "трагическим" финалом: уклонист переплыл Западный Буг, но поляки вернули его домой

На украинской стороне границы он получил админпротокол и повестку в ТЦК.

31-летний уклонист из Сумщины незаконно переплыл реку Западный Буг на Волыни и попал в Польшу. Впрочем, польские правоохранители, в отличие от своих румынских коллег, передали правонарушителя украинским пограничникам

Об этом пишет Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Работники ГПСУ заметили сорвиголову вблизи украинско-польской границы в воскресенье утром. Неизвестный, увидев пограничников, начал бежать и бросился вплавь к польскому берегу.

Охранники границы проинформировали своих коллег из Польши, которые задержали горе-плавателя.

Как выяснилось впоследствии, задержанным оказался 31-летний уроженец Сумской области. Не имея законных оснований для выезда за границу во время военного положения, мужчина решил попасть туда нелегально. Правда, надолго в Польше он не задержался. Правоохранители составили на гражданина админпротокол по ст.204-1 КУоАП, а представитель ТЦК вручил ему повестку.

Правоохранители составили админпротокол, а представитель ТЦК вручил ему повестку.

Протокол об административном правонарушении и повестке ждали и 26-летнего уроженца Донетчины, который днем ранее попытался таким же способом незаконно добраться до Польши.

Напомним, местный закарпатский журналист Виталий Глагола сообщил, что 6 мая в пограничной реке Тиса обнаружили тела 6 затонувших мужчин.

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