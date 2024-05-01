Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/2 финала

"Марсель" сразится с "Аталантой", а "Рома" сойдется с "Байером".

2 и 9 мая состоятся матчи 1/2 финала Лиги Европы сезона-2023/24.

Борьбу за победу во втором по престижности еврокубке продолжают "Марсель" (Франция), "Байер" (Германия), а также два итальянских клуба – "Аталанта" и "Рома".

В полуфиналах "Марсель" сразится с "Аталантой", а "Рома" встретится с "Байером".

Первые встречи 1/2 финала Лиги Европы запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24 Плей-офф. 1/2 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 2 мая 22:00 МАРСЕЛЬ АТАЛАНТА _:_ 22:00 РОМА БАЙЕР _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 9 мая 22:00 АТАЛАНТА МАРСЕЛЬ _:_ 22:00 БАЙЕР РОМА _:_

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