Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/2 финала

"Марсель" сразится с "Аталантой", а "Рома" сойдется с "Байером".
2 и 9 мая состоятся матчи 1/2 финала Лиги Европы сезона-2023/24.
Борьбу за победу во втором по престижности еврокубке продолжают "Марсель" (Франция), "Байер" (Германия), а также два итальянских клуба – "Аталанта" и "Рома".
В полуфиналах "Марсель" сразится с "Аталантой", а "Рома" встретится с "Байером".
Первые встречи 1/2 финала Лиги Европы запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая.
Финал Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
|Плей-офф. 1/2 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 2 мая
|22:00
|МАРСЕЛЬ
|АТАЛАНТА
|_:_
|22:00
|РОМА
|БАЙЕР
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 9 мая
|22:00
|АТАЛАНТА
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|22:00
|БАЙЕР
|РОМА
|_:_
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