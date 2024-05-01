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Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Лига Европы / Фото: Associated Press

"Марсель" сразится с "Аталантой", а "Рома" сойдется с "Байером".

2 и 9 мая состоятся матчи 1/2 финала Лиги Европы сезона-2023/24.

Борьбу за победу во втором по престижности еврокубке продолжают "Марсель" (Франция), "Байер" (Германия), а также два итальянских клуба – "Аталанта" и "Рома".

В полуфиналах "Марсель" сразится с "Аталантой", а "Рома" встретится с "Байером".

Первые встречи 1/2 финала Лиги Европы запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Плей-офф. 1/2 финала
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ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 2 мая
22:00   МАРСЕЛЬ   АТАЛАНТА _:_
22:00   РОМА   БАЙЕР _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 9 мая
22:00   АТАЛАНТА   МАРСЕЛЬ _:_
22:00   БАЙЕР   РОМА _:_

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