Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

"Марсель" побореться з "Аталантою", а "Рома" зійдеться з "Баєром".

2 та 9 травня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.

Боротьбу за перемогу в другому за престижністю єврокубку продовжують "Марсель" (Франція), "Баєр" (Німеччина), а також два італійські клуби – "Аталанта" та "Рома".

У півфіналах "Марсель" позмагається з "Аталантою", а "Рома" зустрінеться з "Баєром".

Перші зустрічі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановано на 2 травня, ігри у відповідь – 9 травня.

Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24 Плейоф. 1/2 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 2 травня 22:00 МАРСЕЛЬ АТАЛАНТА _:_ 22:00 РОМА БАЄР _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 9 травня 22:00 АТАЛАНТА МАРСЕЛЬ _:_ 22:00 БАЄР РОМА _:_

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