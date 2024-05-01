Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

"Марсель" побореться з "Аталантою", а "Рома" зійдеться з "Баєром".
2 та 9 травня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.
Боротьбу за перемогу в другому за престижністю єврокубку продовжують "Марсель" (Франція), "Баєр" (Німеччина), а також два італійські клуби – "Аталанта" та "Рома".
У півфіналах "Марсель" позмагається з "Аталантою", а "Рома" зустрінеться з "Баєром".
Перші зустрічі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановано на 2 травня, ігри у відповідь – 9 травня.
Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
|ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
|Плейоф. 1/2 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 2 травня
|22:00
|МАРСЕЛЬ
|АТАЛАНТА
|_:_
|22:00
|РОМА
|БАЄР
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 9 травня
|22:00
|АТАЛАНТА
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|22:00
|БАЄР
|РОМА
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