"Аталанта" розгромила "Марсель" і вийшла до фіналу Ліги Європи (відео)

"Бергамаски" забили французькому клубу три м'ячі без відповіді.

"Аталанта" на своєму полі розбила "Марсель" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. Поєдинок у Бергамо закінчився з рахунком 3:0 .

На 30-й хвилині господарів вивів уперед Адемола Лукман. У другому таймі представник Серії А ще двічі відзначився у воротах французького клубу: на 52-й хвилині забив Маттео Руджері, а в компенсований час остаточний рахунок встановив Ель-Білаль Туре.

У першому поєдинку, який відбувся тиждень тому у Франції, "Марсель" та "Аталанта" не визначили переможця (1:1). Тож за сумою двох зустрічей (4:1) до фіналу вийшов італійський клуб.

Огляд матчу "Аталанта" – "Марсель"

Буде додано незабаром.

У фіналі турніру "Аталанта" зіграє з леверкузеньким "Баєром", який у півфіналі пройшов італійську "Рому" (2:0, 2:2).

Фінал Ліги Європи між "Аталантою" та "Баєром" відбудеться 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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