Визначився перший фіналіст Ліги конференцій (відео)

"Фіорентина" стала першим фіналістом Ліги конференцій сезону-2023/24. У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій "фіалки" на виїзді зіграли унічию з "Брюгге" – 1:1 .

Бельгійський клуб відкрив рахунок у середині першого тайму – на 20-й хвилині поєдинку відзначився Ганс Ванакен.

Однак наприкінці другого тайму італійська команда відігралася – на 85-й хвилині Лукас Бельтран реалізував пенальті.

У першому матчі між цими клубами "Фіорентина" на своєму полі здолала "Брюгге" (3:2). Тому за сумою двох зустрічей (4:3) до фіналу турніру вийшов саме представник Серії А.

Огляд матчу "Брюгге" – "Фіорентина"

Свого суперника у фіналі "фіалки" дізнаються у четвер, 9 травня, після матчу-відповіді між "Олімпіакосом" та "Астон Віллою". У першому поєдинку грецький клуб на виїзді сенсаційно переміг бірмінгемців (4:2).

Зазначимо, що "Фіорентина" вдруге поспіль зіграє у фіналі Ліги конференцій. Минулого сезону клуб із Флоренції у вирішальному матчі за трофей програв англійському "Вест Гему" (1:2).

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.

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