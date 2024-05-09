Ухилянтам буде несолодко: за що можуть арештувати майно і заблокувати рахунки

Не повідомили ТЦК про зміну персональних даних, не проживаєте за вказаною адресою або іншим чином порушили мобілізаційні правила – штраф! І то такий штраф випишуть заочно, без вашої присутності. Не сплатили? Ви – в реєстрі боржників! А далі – ймовірне блокування рахунків, арешт майна та інші "сюрпризи" для порушників.

Кого зачепить така новація та які суми штрафів доведеться сплатити за порушення законодавства про мобілізацію – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Штрафи для ухилянтів

У Раді завершилась робота над законопроєктом 10379, що передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. Цей документ вже пройшов перше читання 10 квітня і був підготований до другого.

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Наразі за порушення правил мобілізації передбачено лише адмінпротокол та невеликий штраф. Однак очікується, що суми стягнень для ухилянтів будуть набагато більшими. Наприклад, за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 3400 до 5100 грн.

Як розповів у коментарі для ТСН.ua представник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов, для військовозобов'язаних, які, наприклад, порушують правила військового обліку повторно або не оновили свої дані під час особливого періоду, штрафи зростуть ще більше:

"Найсуворіше грошове покарання, яке пропонується – це штраф від 17 тис. грн до 25 тис. 500 грн. Такі штрафи пропонуються для фізичних осіб. Комітет врахував цю правку. Суми штрафів від 153 тис. грн до 204 тис. грн є неактуальними".

Якщо ж військовозобов’язані порушують законодавство про оборону та мобілізацію у мирний час, передбачено штраф від 5100 до 8500 грн для громадян та від 17000 до 34000 грн – для посадових та юридичних осіб.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17000 до 25500 грн – для громадян, від 34000 до 59500 грн – для посадових та юридичних осіб.

Водночас член оборонного комітету ВРУ, представник фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко вважає, що вищі штрафи не вплинуть належно і не пришвидшать мобілізацію:

"Враховуючи юридичний конструкт, у першу чергу юрособи оскаржуватимуть такі штрафи. І матимуть відповідний успіх. Самі штрафи нерелевантні. А бігати з батогом за керівником підприємства, щоб той заганяв свого працівника в ТЦК, неправильно. Наприклад, працівник звільниться після повістки, а підприємство отримає штраф".

Ба більше, нардепи передбачили термін накладення штрафів упродовж року від моменту правопорушення.

Арешт майна і блокування карток ухилянта

Примітно, що рішення про штрафи ухвалюють суди. Якщо їх не сплатити, інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби, дані про нього внесуть до Єдиного реєстру боржників. А це передбачає арешт майна й блокування банківських карток, пояснює адвокат Микола Максимов:

"Зараз ТЦК у разі правопорушення з боку військовозобов’язаного оформлює протокол про притягнення до адмінвідповідальності. Цей протокол направляється до суду, і суд вирішує питання про притягнення особи до відповідальності та накладення штрафу. Вже після цього це передається державному виконавцеві для того, щоб він накладав обмеження на банківські картки, арештовував майно. Зараз діє лише такий механізм".

Арешт майна ухилянтів / Колаж ТСН.ua

Заочні штрафи для ухилянтів

Однак, без "сюрпризів" не минулося. Якщо людина не оновила дані, не з'явилася на порядку денному або порушила мобілізаційні правила, ТЦК може штрафувати, просто винісши постанову.

Наразі виписувати штраф можна лише очно, у присутності порушника. А от коли буде ухвалено законопроєкт 10379, то таку процедуру складання протоколу скасують. Відповідно, після заочних штрафів може бути блокування рахунків ухилянта.

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Отримати штраф можна протягом трьох місяців від дня порушення, але не пізніше року від його вчинення. Про це заявив народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук в ефірі токшоу "Українська правда":

"Зараз схема така, що ТЦК отримає право виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам. Якщо ви її не сплачуєте, – виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти, – блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Сюрпризи" для ухилянтів під’їхали! Кому і за що можуть арештувати майно і заблокувати рахунки?

Чи буде ув’язнення ухилянтів?

Варто зауважити, що в початковій версії проєкту закону, яку вносив уряд, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відмову від проходження ВЛК, пропонувалося встановити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Але комітет виключив цю норму.

Нагадаємо, що після внесення профільним комітетом правок документ розглянули в сесійній залі парламенту в другому читанні 9 травня. Після цього, згідно з регламентом і Конституцією, його має підписати спікер ВРУ і передати документ на підпис президенту, а потім через місяць після публікації закон набуває чинності.

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60 днів на оновлення даних у ТЦК

Нагадаємо, що 18 травня 2024 року набуває чинності закон про мобілізацію. Найперше, що потрібно зробити всім військовозобов’язаним чоловікам – це оновити свої дані в ТЦК.

У чоловіків буде лише 60 днів, щоб з’явитися до ТЦК, або оновити свої дані через електронний кабінет чи у ЦНАП. Якщо цього не зробити – людина автоматично стає ухилянтом. І тут вже буде не до жартів. Адвокат Микола Максимов у коментарі ТСН.ua розповів про ймовірний алгоритм дій від ТЦК та правоохоронців щодо стягнення штрафів та накладання санкцій.

За словами Максимова, таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч. Однак, цим не буде займатися карний розшук.

За неявку до ТЦК протягом 60 днів новим законом передбачено штрафи. Колаж ТСН.ua

Алгоритм дій ТЦК та пполіції щодо стягнення штрафів з ухилянтів

Крім цього, за словами адвоката, судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тис. грн. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками.

Ба більше, якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, поліція матиме право доправити людину до ТЦК.

2 мільйони ухилянтів

Виникає логічне запитання – звідки поліція та ТЦК будуть отримувати дані про ймовірних ухилянтів? Відповідь дуже проста – існує безліч реєстрів, де можна отримати персональні дані українця.

За словами адвоката Миколи Максимова, потенційно в розшук можуть оголосити близько двох мільйонів чоловіків.

Обмеження для ухилянтів

Нагадаємо, що не тільки штрафами каратимуть ухилянтів. Військовозобов’язаних чоловіків, які не оновлять свої дані у ТЦК, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки. Обмежувати не будуть у двох випадках: якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу (під цю категорію підпадають усі водії, які працюють на підприємства або організації, ФОПи, таксисти) та якщо особа використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю I, II групи або дитини з інвалідністю.

Маєш дві машини – поділись із ЗСУ

Також закон про мобілізацію передбачає вилучення транспорту для потреб ЗСУ у громадян, які мають понад одне авто. Вилучатимуть не всі машини і не у всіх. Тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких може торкнутися мобілізація авто.

Окрім органів влади, цей обов’язок поширюється на підприємства, установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян.

Однак, у Раді запевнили, що 90% громадян точно не варто перейматися щодо цих норм. Забирати легкові авто у пересічних українців не будуть, пояснював раніше і представник комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Мобілізація авто на потреба ЗСУ. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

У депутатів забиратимуть авто

Приємно, що мобілізація авто стосуватиметься і нардепів. А у головних працівників ВР автопарк – дай Боже. Таку думку висловила виданню "Телеграф" адвокатка Тетяна Книш.

Адвокатка пояснює, що у законі про мобілізацію використовується слово "громадяни", коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми, попри недоторканність.

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