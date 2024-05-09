Палата представників відмовилась звільняти спікера Джонсона

У Палаті представників переважна більшість республіканців та демократів відмовилась підтримати подання скандальної Марджорі Тейлор Ґрін щодо відставки спікера Майка Джонсона.

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Відповідне голосування відбулось у середу, повідомляє Укрінформ.

Ініціативу гран підтримали лише 11 представників Республіканської партії, тоді як решта 196 інших представників цієї партії виступили проти звільнення Джонсона.

Крім того, 163 демократи також виступили проти відставки спікера Джонсона.

Загалом, спікера Палати представників підтримали 359 конгресменів проти 43, семеро утрималися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що демократи у Палаті представників не планують підтримати відставку Джонсона.

Крім того, ми раніше інформували, що проросійські республіканці вимагають від Джонсона піти у відставку через допомогу Україні.

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