Столтенберг про розміщення військ НАТО в Україні: Київ нас про це не просить

Столтенберг заявив, що російський диктатор Путін все ще вірить, що він зможе перемогти Україну.

Генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс не збирається розміщувати свої війська на території України, однак буде допомагати Києву зброєю для захисту від російської агресії.

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Про це він сказав в інтерв'ю агентству ANSA під час візиту до Італії.

Він заявив, що російські загарбники досягли певного успіху через затримки з постачанням зброї зі США та Європи до України. І хоча "зараз ситуація змінюється", про присутність "на землі" не йдеться.

"НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки", – наголосив генсек.

Крім того, Столтенберг заявив, що російський диктатор Путін все ще вірить, що він зможе перемогти Україну, тому переконати його сісти за стіл переговорів – "це довести на полі бою, що він не переможе, і єдиний спосіб зробити це – надати військову підтримку Україні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через російську агресію європейські нейтральні країни просять НАТО про посилення співпраці.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, коли НАТО може направити війська до України.

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