Шмигаль відповів, чи прийме Україна війська НАТО

Шмигаль зазначив, що наразі Україна просить у партнерів військову техніку.

Україна буде вдячна і рада підкріпленню з боку військ НАТО, якщо настане час.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє телеканал CBC News.

Шмигаль відповів на запитання про те, чи прийме Україна додаткові війська з країн НАТО, що нещодавно запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

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Так, прем’єр сказав, що підкріплення, безумовно, допоможе відкинути росіян. Але поки що Україна просить у партнерів військову техніку.

"Якщо настане час, ми будемо безмежно вдячні і будемо раді", – сказав очільник українського уряду.

Нагадаємо, напередодні Макрон заявив, що якби росіяни прорвали лінію фронту в Україні і держава попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ.

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