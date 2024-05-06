Помер зірка фільму "Титанік" Бернард Гілл

Артиста не стало у віці 79 років.

Пішов з життя популярний британський актор, який відомий за ролями у фільмах "Титанік" та "Володар перснів", Бернард Гілл.

Сумну звістку підтвердив агент артиста Лу Коулсон, пише BBC. Бернард Гілл пішов з життя вранці 5 травня. Поруч з ним перебувала його кохана Елісон та син Габріель.

Наразі невідомо, що саме стало причиною смерті актора. Бернард Гілл пішов з життя у віці 79 років.

Бернард Гілл / Фото: Associated Press

Зазначимо, актор жив у Великій Британії. Він прославився завдяки ролям в оскароносному фільмі "Титанік", де зіграв капітана Едварда Сміта, та "Володар перснів", де втілив на екрані короля Теодена. Також днями відбувся показ стрічки "Респондент" за його участю. Однак, на жаль, Гілл не дожив до прем'єри

У нього залишилися кохана Елісон та син Габріель.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер відомий український актор Петро Нікітін. На момент смерті артистові був всього 61 рік.

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