Помер відомий український актор Петро Нікітін

Артистові був всього 61 рік.

Помер відомий український актор театру Петро Нікітін.

Сумну звістку повідомили колеги артиста на офіційній сторінці у Facebook Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де він працював останні роки свого життя.

Петро Нікітін / Фото: facebook.com/frankotheatre

Зазначається, що Петро Нікітін раптово помер вчора, 17 квітня. Артистові був всього 61 рік. Причина смерті актора наразі невідома.

Петро Нікітін / Фото: facebook.com/frankotheatre

"Відійшов у вічність актор нашого театру Петро Нікітін. Ця несподівана звістка шокувала наш театр. Глядачі театру і кіно цінували талант актора та вміння перевтілюватися в різні образи, франківці ж пам'ятатимуть Петра як доброго друга та надійного партнера на сцені. Світла пам'ять! Наші щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні театру.

Петро Нікітін / Фото: facebook.com/frankotheatre

Зазначається, Петро Нікітін – український актор. Він навчався в театральному відділені Харківського інституту мистецтв. За час своєї акторської кар'єри він встиг попрацювати в різних театрах, серед яких були Харківський академічний драматичний театр, Центр сучасного мистецтва "Нова Сцена" та Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Петро Нікітін / Фото: facebook.com/frankotheatre

Від 2021 року Петро Нікітін приєднався до театральної трупи театру імені Івана Франка у Києві та працював там до своєї смерті. Глядачам актор запам'ятався завдяки виставам "Три товариші", "Авантюрист", "Житейське море" та інші.

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