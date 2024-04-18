Помер відомий український актор Петро Нікітін

Артистові був всього 61 рік.
Помер відомий український актор театру Петро Нікітін.
Сумну звістку повідомили колеги артиста на офіційній сторінці у Facebook Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де він працював останні роки свого життя.
Зазначається, що Петро Нікітін раптово помер вчора, 17 квітня. Артистові був всього 61 рік. Причина смерті актора наразі невідома.
"Відійшов у вічність актор нашого театру Петро Нікітін. Ця несподівана звістка шокувала наш театр. Глядачі театру і кіно цінували талант актора та вміння перевтілюватися в різні образи, франківці ж пам'ятатимуть Петра як доброго друга та надійного партнера на сцені. Світла пам'ять! Наші щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні театру.
Зазначається, Петро Нікітін – український актор. Він навчався в театральному відділені Харківського інституту мистецтв. За час своєї акторської кар'єри він встиг попрацювати в різних театрах, серед яких були Харківський академічний драматичний театр, Центр сучасного мистецтва "Нова Сцена" та Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.
Від 2021 року Петро Нікітін приєднався до театральної трупи театру імені Івана Франка у Києві та працював там до своєї смерті. Глядачам актор запам'ятався завдяки виставам "Три товариші", "Авантюрист", "Житейське море" та інші.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер батько співачки-зрадниці Ані Лорак – Мирослав Куєк. Журналіста не стало 18 квітня у віці 77 років.
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