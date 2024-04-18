Помер батько співачки-зрадниці Ані Лорак

Чоловік пішов з життя у віці 77 років.

Помер поет, літератор та заслужений журналіст України Мирослав Куєк, батько співачки-зрадниці Ані Лорак, яка приймає російське громадянство.

Про смерть Мирослава Івановича повідомив журналіст Юхим Гусар у своєму Facebook. Поет та літератор помер сьогодні, 18 квітня, у віці 77 років.

"Сьогодні (18 квітня – прим. ред.) сумна звістка сколихнула серце: помер Мирослав Куєк. Куєк Мирослав Іванович – поет, літератор, заслужений журналіст України, громадсько-культурний діяч, батько співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк)", - йдеться в повідомленні Юхима Гусара.

Скандальна Ані Лорак поки жодним чином не відреагувала на смерть свого батька та не робила публічних заяв.

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