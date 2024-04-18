У Дніпрі сталася серія потужних вибухів

Військові попереджають про загрозу балістики.
У четвер, 18 квітня, під час повітряної тривоги у Дніпрі сталися вибухи. Перші - пролунали близько 10:22. Втім, знову стало гучно близько 10:50 та 11:00.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та моніторингові чати.
"У Дніпрі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.
Своєю чергою, Телеграм-канал "Дніпро Оперативний" пише, що після вибуху у передмісті Дніпра видно задимлення.
Місцева влада вибухи поки не коментує. Втім, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук звернувся до містян: "Дніпро. Не ігноруйте тривогу. Перебувайте в укриттях".
Зауважимо, що на Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога - о 10:18 залунали сирени. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Як повідомлялося, зранку 18 квітня в Івано-Франківську лунали гучні вибухи. Російські безпілотники атакували Прикарпаття.
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