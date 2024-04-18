Вночі Росія вдарила по Україні дронами: скільки безпілотників було знищено

У ніч проти четверга, 18 квітня, російські окупанти атакували Україну 13 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". Сили ППО знищили усі ворожі БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Усі 13 "Шахедів" збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти запускали дрони із районів Приморсько-Ахтарська в Російській Федерації та мису Чауда, що в анексованому Криму.