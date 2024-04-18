Дубай: район мільйонерів накрив найбільший за 75 років шторм

Щонайменше одна людина загинула під час повені в Дубаї. Під час найсильнішого за останні 75 років шторму було затоплено найбільш завантажений аеропорт світу (Dubai International), торгові центри та вокзали.

Про це пише The Sun.

Найсильніша з коли-небудь зареєстрованих злив знищила майданчик мільйонера. Літаки плавали на території аеропорту.

Місцеві агентства назвали це історичною подією, масштабнішою за будь-яку іншу з раніше зареєстрованих у Дубаї, де збір даних ведуть від 1949 року.

16 квітня в Міжнародному аеропорту Дубая (DXB) скасували загалом 45 рейсів, багато інших перенаправили до сусідніх аеропортів.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, проливний дощ в Еміратах почався в ніч проти 16 квітня. До вечора випала річна норма опадів — понад 120 мм. Вулиці міста буквально пішли під воду.

Через негоду були закриті міжнародний аеропорт в Дубаях та навчальні заклади на території ОАЕ, державні службовці здебільшого працювали віддалено, поліція та "швидка" чергували на затоплених автомагістралях. Вода затопила деякі будинки, влада відправила цистерни на вулиці та шосе, щоб відкачати воду.

У сусідньому Омані внаслідок сильних дощів, які тривали кілька останніх днів, щонайменше 18 людей загинули.

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