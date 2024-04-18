Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оголошено повітряну тривогу: мапа

В Україні оголошено повітряну тривогу: мапа

Сирени пролунали в багатьох регіонах.

Більшість регіонів "почервоніла".

Зранку четверга, 18 квітня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. У низці областей - ракетна небезпека. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Почервоніли" області на сході, півдні, півночі та в центрі. 

"Київська, Чернігівська - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південному сході. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, а також - балістичного озброєння зі сходу.

[media type="photo" id="404286697"

Як повідомлялося, вночі та зранку 18 квітня Росія вдарила по Україні дронами. Сили ППО знищили усі 13 БпЛА у семи областях.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація