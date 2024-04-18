В Україні оголошено повітряну тривогу: мапа

Зранку четверга, 18 квітня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. У низці областей - ракетна небезпека.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Почервоніли" області на сході, півдні, півночі та в центрі.

"Київська, Чернігівська - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південному сході. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, а також - балістичного озброєння зі сходу.

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Як повідомлялося, вночі та зранку 18 квітня Росія вдарила по Україні дронами. Сили ППО знищили усі 13 БпЛА у семи областях.

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