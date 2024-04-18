В Украине объявлена воздушная тревога: карта

Утром четверга, 18 апреля, в Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде областей – ракетная опасность.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Покраснели" области на востоке, юге, севере и центре.

"Киевская, Черниговская – ракетная опасность", — говорится в сообщении.

Кроме того, военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-востоке. Существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей, а также баллистического вооружения с востока.

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Как сообщалось, ночью и утром 18 апреля Россия ударила по Украине дронами. Силы ПВО уничтожили все 13 БПЛА в семи областях.

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