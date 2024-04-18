В Днепре произошел взрыв

В четверг, 18 апреля, во время воздушной тревоги в Днепре произошли взрывы. В 10:18 в Днепропетровской области раздались сирены.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.

"В Днепре слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении медиа.

В свою очередь, Телеграмм-канал "Днепр Оперативный" пишет, что после взрыва в пригороде Днепра видно задымление.

Местные власти взрывы пока не комментируют. Впрочем, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук обратился к горожанам: "Днепр. Не игнорируйте тревогу. Находитесь в укрытиях".

Заметим, что в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. В воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Как сообщалось, утром 18 апреля в Ивано-Франковске раздались громкие взрывы. Российские беспилотники атаковали Прикарпатье.

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