В Днепре произошел взрыв

Военные предупреждают об угрозе баллистики.
В четверг, 18 апреля, во время воздушной тревоги в Днепре произошли взрывы. В 10:18 в Днепропетровской области раздались сирены.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.
"В Днепре слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении медиа.
В свою очередь, Телеграмм-канал "Днепр Оперативный" пишет, что после взрыва в пригороде Днепра видно задымление.
Местные власти взрывы пока не комментируют. Впрочем, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук обратился к горожанам: "Днепр. Не игнорируйте тревогу. Находитесь в укрытиях".
Заметим, что в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. В воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Как сообщалось, утром 18 апреля в Ивано-Франковске раздались громкие взрывы. Российские беспилотники атаковали Прикарпатье.
Читайте также:
- Ракетный удар по Чернигову: количество погибших снова растет
- В Ивано-Франковске произошли взрывы: местные власти прокомментировали
- Ночью Россия ударила по Украине дронами: сколько беспилотников было уничтожено
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.