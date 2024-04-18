В Ивано-Франковске раздаются громкие взрывы

Воздушные силы предупредили о движениях БпЛА на Прикарпатье.

Утром 18 апреля в Ивано-Франковске и области произошли взрывы. На Прикарпатье в 06:14 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.

"В Ивано-Франковске слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.

О первых взрывах в области начали сообщать около 06:45, а уже через несколько минут громко было областном центре. Впоследствии взрывы прогремели около 07:07.

К слову, после оглашения тревоги ПС ВСУ предупредили о движениях БпЛА на Прикарпатье и информировали о нескольких дронах на территории области.

Как сообщалось, ночью ПС проинформировали, что по Украине движутся вражеские беспилотники. В частности, дроны фиксировались на юге и в центре страны.

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