В Ивано-Франковске раздаются громкие взрывы

Воздушные силы предупредили о движениях БпЛА на Прикарпатье.
Утром 18 апреля в Ивано-Франковске и области произошли взрывы. На Прикарпатье в 06:14 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.
"В Ивано-Франковске слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.
О первых взрывах в области начали сообщать около 06:45, а уже через несколько минут громко было областном центре. Впоследствии взрывы прогремели около 07:07.
К слову, после оглашения тревоги ПС ВСУ предупредили о движениях БпЛА на Прикарпатье и информировали о нескольких дронах на территории области.
Как сообщалось, ночью ПС проинформировали, что по Украине движутся вражеские беспилотники. В частности, дроны фиксировались на юге и в центре страны.